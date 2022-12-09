Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Об итогах прошлой недели сегодня расскажут Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко.
Основные темы программы сегодня:
МРОТ, прожиточный минимум и специальные доплаты врачам – федеральные власти приняли ряд решений, которые отразятся на жизни россиян в следующем году.
Аэропорты, школы и больницы – не место для митингов: где еще нельзя публично выражать свою позицию?
Плюс 2,1 млрд рублей в бюджет текущего года – областные парламентарии приняли поправки на этот год, над проектом бюджета следующего года работа согласительной комиссии продолжается;
Снег! Много снега. Как справляются коммунальные службы?
И, как всегда, в нашей программе прозвучат комментарии политического обозревателя Александра Савенко и экономического обозревателя Алексея Овчинникова.
Присоединяйтесь к обсуждению по телефону 56-73-72.
Трансляция завершена.