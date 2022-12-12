Общество

Снеговики и лыжи: как в Пскове обрадовались выпавшему снегу

Псковскую область засыпало снегом. И пока коммунальные службы героически расчищают автомобильные и пешеходные дорожки, псковичи находят возможность порадоваться первому обильному снегопаду. Предлагаем посмотреть, чем занимались жители региона и что опубликовали в социальные сети, когда наконец-то дождались настоящей русской зимы.

В соцсетях можно увидеть, что псковичи искренне рады такой погоде, особенно в выходные дни. Люди пишут, что им не хватало хруста снега, горок, катков и заснеженных елок.

Больше всего снегу, конечно, радовались дети. Для них непогода — это прекрасная возможность поиграть в снежки и покататься с горки.

А еще снегом восторгались все, в ком осталась хоть капля романтики – многие горожане делали селфи на фоне заснеженных деревьев.

Настоящая зимняя сказка была в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре. Белые лапы сосен великолепно смотрятся на фоне куполов храмов.

По итогам выходных среди жителей Псковской области можно с легкостью устроить конкурс фотографий оригинальных снеговиков. Разнообразие снежных фигур невероятное. Стандартного снеговичка не слепил только ленивый, а самые творческие псковичи лепили и тяжелую бронетехнику, и даже женщин мечты.

«Кто сказал, что зима - это скучно?! Я не соглашусь!! Зима - это весело и забавно. Только нужно найти занятие по душе. Мы назвали своего снеговика Романтик. Он с цветами пришел к нам», - рассказала жительница региона Ольга Ефимова в соцсетях.

Оказалось, что псковичи – большие любители зимнего спорта. На выходных соцсети заполнились фотографиями, где горожане катаются на коньках и лыжах.

Радовались сугробам не только люди, но и животные. Судя по фотографиям владельцев в социальных сетях, собаки радостно копались и играли в снегу.

«Какая зима!!! Снега по колено, а Добрыне (собаке – прим.ред.) по пузо. Утром никого нет, тишина, красота!» - рассказала горожанка Кристина Мельникова «Вконтакте».

Впрочем, далеко не всем снегопад доставил удовольствие. Владельцам автомобилей пришлось потратить больше времени, чем обычно, на утреннюю подготовку машины к поездке — пришлось очищать от снега стекла и убирать сугроб с крыши. А работникам некоторых бюджетных организаций представилась уникальная возможность позаниматься спортом на свежем воздухе, расчищая прилегающую территорию от снежных завалов.

Пусть холодная и чрезмерно снежная зима приносит и массу неудобств, зато какая красота вокруг. Не сидите дома, успейте насладиться сказочной погодой. Синоптики уверяют, что снег будет сыпать аж до среды, но мы-то знаем, насколько «надежны» бывают прогнозы. Так что, не затягивайте.

Ксения Журавкова