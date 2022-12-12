Общество

Они не невидимые: мечты одиноких стариков могут исполнить псковичи

Если мы чего-то не видим, это не значит, что его нет. Многие предпочитают не думать о сотнях пожилых людей, живущих в глубинке и порой забытых даже ближайшими родственниками. В таких случаях приходят благотворители, которых в Псковской области, оказывается, немало.

Доказательство тому - ежегодная акция «Мечты «невидимых» стариков», в рамках которой к прошлому Новому году собрали более 400 подарков для подопечных домов-интернатов и одиноко проживающих пенсионеров. На этот раз у организаторов не менее амбициозные планы. Псковская Лента Новостей выяснила, о чём мечтают одинокие бабушки и дедушки, и как им может помочь любой горожанин.

Домики в лесу

В Псковской области действуют 16 домов-интернатов для престарелых и инвалидов, большая часть из них находится в удалении от крупных населенных пунктов. Поэтому постояльцы зачастую не могут купить себе всё, о чём мечтают. Многим не хватает заботы и внимания, ведь далеко не всех посещают дети и внуки.

Валентина Васильевна Васильева родилась 3 апреля 1949 года в деревне Рядобжа Островского района в многодетной семье, она была пятым ребенком. Детство было трудным и голодным. Но, несмотря на это, Валентина Васильевна окончила 9 классов средней школы и курсы продавца. Работала по полученной профессии, затем на заводе «Вектор», но позднее ей пришлось вернуться в свой колхоз, и продолжительное время она работала дояркой. По состоянию здоровья Валентина Васильевна вынуждена была уйти на инвалидность. Имеет троих детей, внуков и правнука. С 2006 года проживает в доме-интернате. Связь с детьми не потеряна, но дом-интернат она считает уже своим домом. Очень любит читать книги, разгадывать кроссворды. Никогда не унывает и своим жизнерадостным настроением подбадривает других.

«Многие элементарные вещи им приобрести попросту негде. Инфраструктуры нет, людей нет. По факту, ты живешь в домике в лесу. Вроде бы, всё здорово, но вокруг никакой жизни. Она привозная: кто-то приедет, что-то проведёт, покажет, подарит, поговорит. Поговорить - это, наверное, самое главное», - рассказала заместитель директора учебного центра «Знания» по дополнительному образованию детей и взрослых Елена Подлиняева.

Жанна Анатольевна Беляева родилась 29 мая 1947 года в городе Острове. Её детство прошло в послевоенные годы и было трудным. Жанна Анатольевна окончила 9 классов и курсы швеи. С 1966 года работала на заводе «Вектор», затем на других предприятиях Острова. Активно участвовала в художественной самодеятельности города. Хорошо поет, с удовольствием слушает музыку, любит читать книги. Имеет троих сыновей, но в силу жизненных обстоятельств была вынуждена поселиться в доме-интернате. Жанна Анатольевна очень добрая, общительная, жизнерадостная. С радостью встречает все праздники и со слезами на глазах вспоминает свою молодость.

Для того, чтобы помочь проживающим в интернатах и одиноким старикам, учебный центр «Знания» пятый раз подряд запустил предновогоднюю акцию «Мечты «невидимых» стариков». Благодаря этому любой желающий может стать Дедом Морозом для пожилого человека.

«Когда не было ковида, мы лично ездили в дома-интернаты и вручали каждому проживающему красиво оформленное письмо. Люди писали пожелания Деду Морозу, мы собирали эти письма, люди приносили подарки, и перед Новым годом мы их торжественно вручали», - поделилась заместитель директора учебного центра «Знания» Алина Захарова.

С каждым годом участников акции становилось всё больше, и от писем временно пришлось отказаться. Теперь руководство домов-интернатов предоставляет списки, в которых указаны пожелания постояльцев. «Но легенда остаётся прежней. Ощущение чуда и праздника присутствует, несмотря на то, что нет самого письма», - пояснили организаторы.

В прошлом году в акции приняли участие рекордное количество благополучателей - их было 400. К постояльцам домов-интернатов добавились одиноко проживающие пенсионеры, в том числе из сельской местности. «На них выходим через социальные службы, приходы храмов, глав районов - они хорошо знают каждого. В городе одиноким пожилым людям еще как-то помогают. Здесь ты не так невидим, как в деревне, куда сложно доехать», - пояснила Елена Подлиняева.

В районы организаторы акции отвозят продуктовые наборы к новогоднему столу: крупы, масло, сладости, фрукты. Причём вручение подарков проходит организованно при участии соцработников и представителей власти - чтобы исключить случаи мошенничества.

Мишка для внучки и песни Ободзинского

В этом году в акции принимают участие 4 дома-интерната, в самом большом проживают около 80 человек. Всего планируется вручить порядка 400 подарков, но их количество может увеличиться.

В основном, пожилые люди заказывают предметы быта: машинки для стрижки волос, радиоприемники, электробритвы, чайники, будильники. Востребованы телефоны и телевизоры - последние заказывают группой по несколько человек, на всю комнату. «В прошлом году у нас было рекордное количество техники. Мы опасались, что не получится собрать сразу 7 плазменных телевизоров. Но люди принесли. Представляете, самые обычные люди, не организации. Это было удивительно», - рассказала Елена Подлиняева.

Также востребованы туалетная вода, письменные принадлежности, беспроводные колонки с флешкой (на которой обязательно должны быть записаны песни конкретного исполнителя - в этом году Кристалинской и Ободзинского).

Женщины заказывают парфюмерию, украшения. В списке подарков - видеокассеты со сказками, мультиками и фильмами про любовь, книги, спортивные костюмы, халаты. Всё это индивидуально, с указанием конкретного размера и даже цвета. Часто старики просят сладости и деликатесы к праздничному столу - например, икру, консервированные персики и шампанское. «В прошлом году очень много людей откликнулись именно на такие пожелания, и излишки подарков мы распределяли по людям, которые пожелали «любой знак внимания», - уточнила Алина Захарова.

Галина Петровна Тимофеева родилась в 1945 году в Пскове. Имеет среднетехническое образование, работала агрономом в Зеленхозе. Позднее перешла работать на завод ТЭСО в оранжерею. Вышла замуж, вырастила двух детей: дочку и сына. Сейчас на пенсии занимается огородом, посещает церковь. В этом году у Галины Петровны сгорел дом. Несмотря на все пережитые горести и трудности, Галина Петровна очень добрый, отзывчивый человек, готова прийти на помощь, если нужно.

Порой в списке встречаются весьма оригинальные мечты - к примеру, колеса с шипованной резиной для велосипеда «Стелс». А проживающий в одном из интернатов пожилой мужчина загадал большого плюшевого мишку. Из года в год его мечта остаётся неизменной, так как игрушки он отправляет своей внучке.

Подробный список пожеланий от участников акции опубликован в группе центра «Знания» в соцсети «ВКонтакте». Там можно выбрать мечту для исполнения, но перед этим обязательно уточнить у организаторов (по телефону 441-001 или личным сообщением в группе), не занят ли подарок.

Люди уже активно бронируют подарки и приносят их в учебный центр «Знания» на Ольгинской набережной, 9а (3 этаж, с 9:00 до 17:30, пн.-пт.). Поэтому организаторы советуют поторопиться с выбором пожелания, если вы хотите его исполнить. Сбор подарков продлится до 20 декабря, так как каждый нужно подписать и красиво упаковать.

Многие люди приносят уже оформленные подарки с именными открытками. «Участвуют целыми классами. Это очень здорово, когда приходят дети, целые семьи. А в прошлом году вообще пришли две девочки, класс седьмой. На деньги, которые им дают на карманные расходы, они купили зефир. Принесли, стоят скромные, стесняются. Было очень приятно, что они прониклись этим в таком возрасте. Как говорится, если сейчас воспитать правильно ребенка, потом больше шансов не стать тем самым одиноким и невидимым», - уверена Елена Подлиняева.

Также к акции подключаются организации, индивидуальные предприниматели, бюджетники. «Есть организации, которые не первый год с нами сотрудничают: берут часть списка и привозят», - пояснила Алина Захарова. В этом году уже принесли подарки коллектив рентгенологического кабинета поликлиники № 2, ООО «Медтехсервис», ученики и родители 3Б класса Гуманитарного лицея.

По словам организаторов, никогда не было такого, чтобы чья-то мечта осталась неисполненной. В крайнем случае, центр докупает недостающие вещи самостоятельно, но это редкость. Обычно подарков даже больше, чем нужно, их отдают в приходы храмов и нуждающимся. «Если какая-то гигиена остается - мыло, шампуни, мы передаем в центр оказания помощи лицам БОМЖ. Там это очень востребовано. Никогда не бывает чего-то лишнего», - подчеркнула Алина Захарова.

Участвуют в сборе подарков и пожилые люди, которые приходят в «Университет пожилого человека», действующий на базе центра с 1999 года. Его цель - обеспечение бесплатного образования, обучения и досуга старшему поколению. Самый популярный сейчас факультет - «Светлый ум», где тренируют память для профилактики деменции. Также пользуются спросом живопись, английский язык, творчество, смарт- и компьютерная грамотность. Посещать эти и другие факультеты на бесплатной основе может любой желающий пенсионер.

Юлия Вячеславовна Альбрехт родилась в 1974 году в Пскове. После школы получила средне-специальное образование, работала на заводе АДС, затем пайщиком на Псковском электромеханическом заводе. В 2000 году случилось несчастье – Юлия Вячеславовна упала из окна и получила травму позвоночника. С тех пор она не может ходить и передвигается на инвалидной коляске. Юлия Вячеславовна живет вместе с мамой, Марией Никандровной (74 года). Вместе они справляются с домашними делами. Мечтает освоить пользование компьютером и цифровой техникой, чтобы найти и подобрать себе более удобное кресло-коляску. Из дома выходит редко, преимущественно в теплое время года.

Лицо акции

Все собранные для «невидимых» стариков подарки в преддверии Нового года отвезут адресатам. В домах-интернатах уже давно знают и ждут благотворителей. «Раньше, до пандемии, мы туда ездили с концертами. Дед Мороз со Снегурочкой лично вручали презент каждому, кто мог прийти на концерт. Лежачим заносили прямо в палату», - вспомнила Алина Захарова.

Сейчас вручение подарков проходит скромнее, но не менее волнительно. Пожилые люди всегда радостно встречают сотрудников центра, самые творческие даже готовят стихотворения и песни. И всегда просят привезти на следующий год памятные фотографии с дарителями, чтобы потом поставить их на прикроватную тумбочку или повесить на коврик на стене. А в деревнях одиноко проживающие старики то и дело норовят подарить что-то вкусненькое в ответ на знак внимания.

Владимир Севастьянов - инвалид-колясочник. Ему 58 лет. Родился на Украине, всё детство кочевал по российским интернатам - при живых родителях. После школы отучился на сварщика, отслужил срочную службу в армии, женился. Юность и молодость провёл в Пушкинских Горах, после переехал в Псков, где живёт и сейчас. В 2010 году из-за заболевания потерял ногу, в 2016 году - вторую. Работы нет, но старается помогать своей хозяйке по дому. Любит перечитывать классику и ждёт теплого времени года, когда больше возможностей и интереснее жизнь. «Не знаю, какой я, но знаю, каким быть хочется - честным, добрым, любящим. Быть полезным людям и тем, кто мне близок и дорог!» - говорит Владимир.

Организаторы акции всегда делают видеоотчёт о вручении подарков, чтобы люди знали: все купленные с душой презенты дошли по адресу. И какое счастье испытали старики, получив загаданное. «Поэтому мы и выкладываем имена, чтобы было лицо у этой акции. А не просто списки подарков», - добавила Елена Подлиняева.

Она пригласила псковичей побыть волонтёрами: для доставки подарков необходим транспорт. «Потому что такое количество техники, подушек, одеял и других презентов уже ни в какие легковые машины не влезает. Конечно, мы возим и своими силами, но хотелось бы помощи именно в этом направлении», - обратились организаторы к неравнодушным горожанам.

Также волонтёры могут поучаствовать в сборе и фасовке подарков - это весьма сложный этап. Важно все правильно подписать и отсортировать, чтобы человек получил именно заказанный им подарок. Желающие помочь транспортом или сбором презентов могут позвонить по указанному выше телефону, либо написать в группу центра «Знания».

«Очень часто бабушек и дедушек забывают. Мы не хотим, чтобы так происходило. Поэтому нужно, чтобы больше людей участвовало в этой акции. Это как «Ёлка желаний», только не для детей, а для людей старшего поколения», - считает Елена Подлиняева. Она напомнила, что все старики когда-то были молодыми, и жизнь у них была очень яркая, насыщенная и интересная. Но потом что-то случилось, и они стали одиноки.

«Мы стараемся сделать им приятно, чтобы скрасить пребывание в интернатах. Чтобы они радовались, ждали этого момента. Ведь не только дети ждут чуда к Новому году. Даже тот, кто говорит, что не ждет, все равно подсознательно хочет сюрприза», - уверены в центре «Знания».

Организаторы акции «Мечты «невидимых» стариков» пожелали всем псковичам душевного спокойствия в 2023-м году, благополучия, здоровья, побольше теплых и светлых дней. «Пускай ваши близкие люди всегда будут рядом, поддерживают. Пускай никто не будет одинок», - добавили в центре.

Ульяна Ловыгина, фото учебного центра «Знания»