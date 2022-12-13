Общество

Школу социального проектирования организовали в Пскове

Школа социального проектирования стартовала для НКО, ТОСов и муниципальных учреждений Псковской области в региональном центре. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

В этом году школу для НКО Псковской области прошли более 200 человек. В последнюю школу этого года заявки на участие подали 66 человек. Теперь в течение двух недель ее участникам предстоит ознакомиться со всеми разделами грантовой заявки.

В программе школы предусмотрены теоретический и практический блоки, в ходе которых общественники смогут самостоятельно подготовить заявку на один из президентских грантовых конкурсов или региональный конкурс субсидий Псковской области, а также всероссийский конкурс молодежных проектов. В конце школы участники смогут защитить свою заявку на публичной защите перед экспертами Псковской области 23 декабря.

Организаторами и преподавателями школы социального проектирования являются сотрудники грантового отдела АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив» Олеся Назарой, Денис Зиязов, Ульяна Рафаенко и представители АНО «Центр сопровождения СОНКО Псковской области».