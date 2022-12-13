Общество

Россиян предостерегли от употребления «кротовухи»

От употребления «кротовухи» – спиртовой настойки на тушке мертвого крота – предостерегли в Роспотребнадзоре жителей страны. Объяснения специалистов опубликовали в Telegram-канале ведомства.

Скриншот: alсorithm / Youtube

Ранее в интернете завирусился видеоролик с мужчиной, который дегустирует «настойку на дохлом кроте», сообщает «Фонтанка».

«В Сети не утихают споры о зловещей "кротовухе". Не могли остаться в стороне от этой темы и спросили у наших специалистов, чем может быть опасен такой "напиток"», - уточнили в Роспотребнадзоре.

Нужно помнить, что кроты очень часто заражаются глистами. Это происходит при поедании насекомых. В некоторых местностях 70-80% поголовья кротов могут быть поражены этими паразитами.

В мышцах кротов встречаются круглые черви - трихинеллы, видимые только под микроскопом, в кишечниках - плоские черви - трематоды. Иногда у кротов обнаруживаются и ленточные черви.

Среди кротов также распространены внешние паразиты - блохи и клещи. На одном зверьке встречаются до 15 и более блох и до 20-25 клещей. Это значит, что кроты могут быть переносчиками опасных инфекций, например - туляремии, которая передается человеку.

При туляремии больные ощущают головокружение, тошноту, головную боль, бессонницу, вялость или, наоборот, возбуждение. Температура повышается до 38–39°С. В таких случаях нужно немедленно обратиться к врачу.

«Спиртовая среда не уничтожает возбудителей зооантропонозных и глистных заболеваний. Употребление продукции, подобной кротовухе, может быть смертельно опасно или привести к инвалидизации», – заключили в Роспотребнадзоре.