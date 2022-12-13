Общество

Конкурс «Художники Звёздного 2022» проходит в микрорайоне Пскова

Конкурс «Художники Звёздного 2022» проходит в микрорайоне Пскова. Об этом сообщается в группе объединения жильцов в социальной сети «ВКонтакте».

Чтобы участвовать, необходимо:

нарисовать рисунок на тему «Новогоднее чудо»,

выложить его на стене личной страницы в социальной сети «ВКонтакте» с подписью имени и возраста рисовавшего ребенка, обязательно отметить группу микрорайона и добавить хештег #художникиЗвёздного2022;

быть подписчиком группы и прислать ссылку на пост с рисунком в сообщения группы.

Рисунки принимаются до 20 декабря до 22.00.

«Мы верим, что каждый взрослый в душе творец, но конкурс проводим среди детей до 14 лет. Поэтому очень просим родителей не "помогать" юным художникам с их шедеврами», – отметили организаторы.

Победителям предусмотрены призы: сертификаты в магазин «Детский мир», сертификаты на фотосессию в фотостудии «Лето», сертификаты от арены виртуальной реальности «ZAGA-GAME», футболки с печатью рисунка ребёнка от мастерской «ВыШиТо», специальные призы от детского клуба «Сюрприз», сертификаты на посещение от центра развлечений «Белый кролик».

Итоги конкурса подведут 23 декабря. Победителей выберут спонсоры конкурса и администрация группы, также будут победители зрительского голосования.