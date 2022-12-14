Общество

Эксперт назвала причину посадки тополей на псковских улицах

Причину посадки большого количества тополей на улицах Пскова назвала доцент кафедры экологии и экспериментальной биологии Псковского государственного университета, кандидат биологических наук Нина Истомина в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«О тополях. В парках их не так много. Что касается самого города – очень много тополей на Октябрьском проспекте, так как там очень много старых деревьев. Чем хорош тополь? Он очень хорошо очищает воздух, быстро растет. И надо, наверное, вспомнить, что когда город озеленялся, естественно, сажали те деревья, которые на тот момент просто были доступны. Сейчас ассортимент гораздо выше», – рассказала Нина Истомина.

Она отметила, что во время проведения дендрологической инвентаризации, обнаружили не так много деревьев, которые было необходимо ликвидировать из-за их возраста или заражения паразитами, однако, часть деревьев пришлось удалить.