13 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки. С начала пандемии диагноз COVID-19 в регионе подтвердили 125 787 раз, сообщает официальный Telegram-канал области.
Избавиться от болезни за сутки в Псковской области смогли 18 пациентов, всего – 123 549. Умерли из-за коронавируса в регионе 1 952 человека.
Статистика по муниципалитетам:
- Псков – 41212/1
- Великие Луки –18255/2
- Бежаницкий район –1612/0
- Великолукский район –2855/0
- Гдовский район –2256/0
- Дедовичский район –3106/4
- Дновский район –1024/0
- Красногородский район –1143/1
- Куньинский район –1071/0
- Локнянский район –1214/0
- Невельский район –5667/0
- Новоржевский район –1353/0
- Новосокольнический район –3305/0
- Опочецкий район –3836/0
- Островский район –6101/0
- Палкинский район –1282/1
- Печорский район –2982/0
- Плюсский район –1978/0
- Порховский район –4568/0
- Псковский район –9718/2
- Пустошкинский район –1586/0
- Пушкиногорский район –1810/0
- Пыталовский район –1925/0
- Себежский район –3008/2
- Стругокрасненский район –2125/0
- Усвятский район –749/0.