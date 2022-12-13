Общество

13 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области

13 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки. С начала пандемии диагноз COVID-19 в регионе подтвердили 125 787 раз, сообщает официальный Telegram-канал области.

Избавиться от болезни за сутки в Псковской области смогли 18 пациентов, всего – 123 549. Умерли из-за коронавируса в регионе 1 952 человека.

Статистика по муниципалитетам: