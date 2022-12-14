Общество

Спрос на медиков в Псковской области за год вырос на 45%

Спрос на представителей медицинской сферы в Псковской области за год вырос на 45%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru.

Средняя предлагаемая зарплата в области в сфере медицины составляет 52 000 рублей. При этом в декабре в регионе открыто всего 12 вакансий в медицинской сфере, в которых предлагается доход от 100 000 рублей и выше.

Ранее председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко заявляла, что в этом году в Псковской области был «достаточный» отток медицинских кадров.