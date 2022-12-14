Общество

Гирлянды длиной 40 метров украсят главную новогоднюю ель Пскова

60 гирлянд длиной 40 метров каждая украсят главную новогоднюю ель в Пскове. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«Украшаем главную новогоднюю ель на Октябрьской площади. В этом году она будет светиться огнями 60 гирлянд длиной 40 метров каждая. Декорируем елку в серебристо-синих тонах алюминиевыми полумесяцами с шарами и каплями. В работе задействовано две вышки и самосвал», – рассказал Борис Елкин.

Он упомянул, что рабочие обещают справиться с украшением новогодней ели за два дня.