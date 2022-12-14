Общество

Четыре уголовных дела по налоговым преступлениям возбудили в Псковской области с начала года

Итоговое координационное совещание по обеспечению правопорядка прошло в Псковской области. Об этом в своем Telegram-канал сообщил глава региона Михаил Ведерников.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram

«Обсудили меры по противодействию преступлениям в налоговой сфере. Государственные интересы в этой части находятся под надежной защитой: управление ФНС по Псковской области за 11 месяцев работы направило в правоохранительные органы 10 материалов с признаками состава налоговых преступлений на общую сумму более 230 млн рублей. Возбуждено 4 уголовных дела», - написал губернатор.

Также на совещании рассмотрели основные направления госпрограммы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» и внесли предложения для повышения ее эффективности.

«Большая работа в регионе ведется по профилактике и пресечению преступлений, связанных с реализацией национальных и региональных проектов. В этой части отмечу работу сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД», - продолжил Михаил Ведерников.

На встрече подвели итоги этого года и наметили планы на следующий. Работа по обеспечению правопорядка в регионе будет продолжена, заверил глава региона.