Общество

МЧС планирует внепланово проверить все крупные торговые центры и склады в России

МЧС России после крупных пожаров в торговых центрах обратится в правительство для организации внеплановых проверок всех крупных торгово-развлекательных центров и складов на соответствие требованиям пожарной безопасности, заявил журналистам глава МЧС Александр Куренков.

«МЧС будет обращаться в правительство РФ для организации внеплановых надзорных мероприятий в отношении всех крупных торгово-развлекательных центров и складских комплексов», - цитирует министра РИА Новости.

Александр Куренков добавил, что в рамках проверок сотрудники государственного пожарного надзора также будут оказывать всю необходимую методическую и консультационную помощь собственникам данных объектов.

«Наши специалисты будут обращать внимание на наличие и работоспособность систем сигнализации, пожаротушения, на содержание эвакуационных выходов, наличие средств пожаротушения. Оцениваться будет также уровень подготовки персонала к реагированию на возможные внештатные ситуации», - заявил глава МЧС.