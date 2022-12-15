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Общество

МЧС планирует внепланово проверить все крупные торговые центры и склады в России

15.12.2022 11:40|ПсковКомментариев: 0

МЧС России после крупных пожаров в торговых центрах обратится в правительство для организации внеплановых проверок всех крупных торгово-развлекательных центров и складов на соответствие требованиям пожарной безопасности, заявил журналистам глава МЧС Александр Куренков.

«МЧС будет обращаться в правительство РФ для организации внеплановых надзорных мероприятий в отношении всех крупных торгово-развлекательных центров и складских комплексов», - цитирует министра РИА Новости.

Александр Куренков добавил, что в рамках проверок сотрудники государственного пожарного надзора также будут оказывать всю необходимую методическую и консультационную помощь собственникам данных объектов.

«Наши специалисты будут обращать внимание на наличие и работоспособность систем сигнализации, пожаротушения, на содержание эвакуационных выходов, наличие средств пожаротушения. Оцениваться будет также уровень подготовки персонала к реагированию на возможные внештатные ситуации», - заявил глава МЧС.

Теги: #МЧС #безопасность #Проверка #торговые центры
Источник: Псковская Лента Новостей
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