Общество

«Ёлку желаний» установили в гипермаркете на Запсковье

Традиционная новогодняя акция «Ёлка желаний» стартовала в гипермаркете «Лента» на улице Труда, 54 в Пскове. Об этом сообщается в группе благотворительного движения «Добрый Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Добрый Псков» / «ВКонтакте»

«На новогодней красавице вместе с украшениями развешаны не особо приметные открыточки от детишек из детских домов, в том числе и от ребят Красногородской школы-интерната - "Агрошколы". Каждая открытка именная, от одного ребёнка. В ней написано, что ребёнок хочет от Деда Мороза в подарок. Вы сможете стать для конкретного ребёнка Дедом Морозом и Снегурочкой», - рассказали организаторы акции.

Желающим принять участие в акции нужно выбрать открытку, купить подарок и передать его на стойку информации.