Общество

Гериатрическую службу откроют в великолукской больнице в рамках нацпроекта

Гериатрическую службу откроют в Великолукской межрайонной больнице в рамках нацпроекта «Демография». Об этом сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в ходе пресс-конференции в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радио «ПЛН FM» 15 декабря.

«В нацпроекте "Демография" у нас несколько показателей и направлений. Участвуем в рамках увеличения рождаемости. Учитывается показатель по количеству ЭКО. Его выполняем, проект работает эффективно. Входит проект "Старшее поколение". В "Демографии" основные показатели – рождаемость и продолжительность жизни», – сказала она.

Также в программу входит развитие гериатрической службы для старшего возраста.

«У нас служба организована в госпитале для ветеранов войн. В следующем году будет организована в Великолукской межрайонной больнице. У нас есть и муниципальные программы по здоровому образу жизни. В каждом муниципалитете есть своя программа в нашей части нацпроекта. По показателям все муниципальные образования разработали программы. Старт запланирован на конец года - начало следующего», – подытожила председатель профильного комитета.