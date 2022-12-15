Общество

Обращения псковичей в ПФР в 2022 году почти в 90% случаев поступали электронно

С начала года 89,4% всех обращений жителей Псковской области в Пенсионный фонд России поступили в электронном виде, через личный кабинет на портале госуслуг или на сайте ПФР. Сегодня большинство услуг фонда можно получить, не выходя из дома. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе отделения Пенсионного фонда России по Псковской области.

93% заявлений о назначении пенсии поданы псковичами онлайн. При этом в большинстве случаев выплаты при согласии человека назначаются дистанционно на основе данных из информационных систем Пенсионного фонда, рассказали в отделении.

«Востребованы услуги по предоставлению сведений. Через личный кабинет, к примеру, можно заказать электронную справку о размере назначенной пенсии. Здесь же доступны данные о пенсионных коэффициентах, стаже и отчислениях работодателей на пенсию. Актуальны и электронные сервисы по назначению выплат малообеспеченным семьям», - отметили в ПФР.

Пенсионный фонд принял более 97% электронных обращений от родителей за ежемесячным пособием на детей от 8 до 17 лет и беременных женщин, вставших на учет в медицинской организации в ранние сроки.

Семьям, получившим материнский капитал, в личном в кабинете всегда доступна актуальная информация о сумме, которую родители могут использовать на выбранные цели. Практически все владельцы сертификата проверяют эти сведения онлайн, заметили в отделении.

Кроме того, в личном кабинете на «Госуслугах» есть возможность оформить выплату по уходу за нетрудоспособными гражданами. Доля онлайн обращений по этой услуге составила 86,8%. Пенсионный фонд также принял 95,9% электронных заявлений на оформление выплаты по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы.