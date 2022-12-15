Общество

Заслуженный учитель России Иван Моисеев скончался в Пскове

Заслуженный учитель России, кандидат педагогических наук, руководитель Физико-математической школы, преподаватель физики и астрономии Псковского технического лицея с 1996 года Иван Моисеев скончался сегодня, 16 декабря, на 64 году жизни. Об этом сообщается в группе Псковского технического лицея в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Псковский технический лицей / «ВКонтакте»

«Ушел из жизни отзывчивый человек с добрым сердцем и открытой душой, настоящий Учитель – преданный своему делу, трудолюбивый и талантливый, любящий свою работу и жизнь. Светлая память об Иване Ивановиче останется в сердцах многочисленных учеников, коллег, родителей, всех, с кем он рядом жил и работал. Приносим искренние соболезнования родным и близким Ивана Ивановича», – отметили в лицее.

О дате, времени и месте прощания сообщат дополнительно.