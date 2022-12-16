Общество

Псковские профсоюзы помогли работнику образования досрочно выйти на пенсию

Специалисты профсоюзов помогли работнику образования в Псковской области получить досрочную страховую пенсию. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

Псковский городской суд рассмотрел исковое заявление члена профсоюза работников народного образования и науки РФ к отделению Пенсионного фонда России по Псковской области. В иске были требования обязать ПФР назначить досрочную страховую пенсию по старости с учётом периодов учебных отпусков, включенных в специальный стаж работника ранее вынесенным решением суда.

По результатам рассмотрения заявленных требований, исследования представленных сторонами доказательств, суд пришёл к выводу об обоснованности искового заявления, в связи с чем принял решение о назначении заявителю льготной пенсии с момента вступления в законную силу предыдущего решения суда.

Правовую помощь работнику при подготовке документов в суд и представлении интересов в суде оказывали главный правовой инспектор труда Псковской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Юлия Иванова и заместитель председателя Псковского облсовпрофа Андрей Стегний.