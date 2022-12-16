Общество

«Чай втроем»: Армен Мнацаканян о Новом годе, самом «страшном» хулиганстве и жареной мойве. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Чай втроем», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 16 декабря. На чай к ведущим Дмитрию и Татьяне Ивановым пришел заместитель председателя Псковского областного Собрания, руководитель парламентской фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян.

Он поделился детскими воспоминаниями о праздновании Нового года, рассказал, какой подарок хотел бы получить от Деда Мороза в этом году, о старости своей мечты и признался в своем самом «страшном» хулиганстве, совершенном в детстве. О дружбе, дачных делах, любви к сольфеджио, драниках и жареной мойве — об этом и многом другом в программе «Чай втроем».

Напомним, «Чай втроем» - это программа, в которой ведущие Дмитрий и Татьяна Ивановы пьют чай, едят печеньки и разговаривают с кем-то очень интересным и известным в псковском регионе. И вот за такими разговорами с печеньками, чаем и просмотром фотографий они раскрывают своих гостей не как профессионалов в той или иной сфере, а как обычных людей.