Общество

Работу с семьями мобилизованных и реализацию нацпроектов обсудили на встрече губернатора и бежаницкого главы

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в пятницу, 16 декабря, провел рабочую встречу с главой Бежаницкого района Сергеем Михеевым, в рамках которой состоялось обсуждение наиболее значимых для муниципалитета вопросов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона, Михаил Ведерников поблагодарил главу района за результативную работу в этом году. Бежаницкий район по итогам комплексного общерегионального рейтинга правительства области занял второе место. «У вас хорошая, профессиональная команда. Нацпроекты четко выполняются. Видно, что район процветает, развивается. Везде чувствуется твердая хозяйская рука», — заметил губернатор.

Свой доклад Сергей Михеев начал с мер поддержки мобилизованных и членов их семей. По его словам, специалисты по образованию проработали все вопросы, связанные с детьми, получающими дошкольное и школьное образование. Совместная работа налажена и с уполномоченным по работе с семьями мобилизованных. «Все обращения семей стараемся решать максимально оперативно. Вопросов, которые сейчас требуют решения, нет», — проинформировал глава района. Он также добавил, что жители муниципалитета вместе со всей областью и страной принимают активное участие в сборе гуманитарной помощи, проведении благотворительных мероприятий.

На сегодняшний день в Бежаницком районе все мероприятия в рамках нацпроектов полностью завершены.

Так, по направлению «Образование» в Ашевской и Кудеверской школах созданы «Точки роста», которые активно вовлекаются в образовательный процесс. Проект «Успех каждого ребенка» позволил создать 30 мест в дополнительном образовании физкультурно-спортивной направленности. Кроме того, в рамках федеральной программы проведен капитальный ремонт Кудеверской средней школы. На эти цели было направлено свыше 37 млн рублей.

Отдельно Сергей Михеев остановился на направлении «Культура», которому, по словам руководителя района, уже на протяжении ряда лет уделяется достойное внимание. Это позволило построить и отремонтировать ряд учреждений культуры в районном центре. В этом году завершен капитальный ремонт Лющикского сельского центра культуры.

Глава района также рассказал о пришкольном стадионе, который по программе «Газпром — детям» возведен в селе Чихачево. «Там есть школа, хотим отремонтировать Дом культуры. Жители должны понимать, что поселок развивается, о нем не забывают», — подчеркнул Сергей Михеев.

В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в текущем году выполнено благоустройство площади Энергетиков на сумму 10 млн рублей. Были проведены работы по устройству автобусного павильона и посадочной площадки, освещению площади и асфальтированию проездов.

Глава региона похвалил за проведенную работу. «Во многих районах есть проблемы с автовокзалами, автопавильонами. Вы — молодцы, что нашли комплексное решение, инвестор сюда зашел», — заметил Михаил Ведерников. Сергей Михеев добавил, что автобусное пассажирское сообщение, действительно, активно развивается. «В день на Псков уходит три маршрута. Мы связаны и с другими городами. Бежаницкий район — не окраина, а центр области и это стараемся учитывать», — рассказал глава муниципалитета.

«Желаю и в следующем году темпы не сбавлять, а также четко, профессионально отрабатывать. Это дает возможность осваивать дополнительные средства», — заключил Михаил Ведерников.

Перспективные вопросы развития Бежаницкого района были рассмотрены и на встрече губернатора Михаила Ведерникова с активом муниципального образования. Поднимались вопросы газификации населенных пунктов, развития учреждений культуры, муниципальных музеев, реконструкции и строительства спортивных объектов.