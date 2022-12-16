Общество

Очередную партию груза направило правительство Псковской области военнослужащим

Очередную партию груза направило правительство Псковской области военнослужащим. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Видео: Telegram-канал Михаила Ведерникова

«Правительство Псковской области продолжает оказывать помощь в обеспечении всем необходимым и доставке посылок для наших военнослужащих и мобилизованных, участвующих в СВО. На этой неделе была передана очередная партия груза 76-й дивизии - генераторы, газовые баллоны, бензопилы, инструменты, вода, термобельё и посылки, собранные жителями и общественными организациями области. Мобилизованным, которые сейчас находятся на передовой, переданы именные посылки от родных - порядка 20 штук, из Пскова и Великих Лук», - отметил Михаил Ведерников.

Сбор посылок для мобилизованных осуществляется в штабах «Мы вместе» на базе регионального ресурсного Центра добровольчества. Для отправления адресной помощи необходимо:

Сформировать посылку, указав информацию о получателе (ФИО, воинская часть, полк, взвод);

Доставить посылку в ближайший пункт сбора гуманитарной помощи (они указаны на карте);

Передать посылку сотруднику пункта приема, указав контактные данные отправителя.

«В целях безопасности сотрудник пункта приема гуманитарной помощи проверит и пересчитает содержимое посылки. Важно: не надо в посылках отправлять продукты питания, носки – этого сейчас у ребят более чем достаточно. Напомню, что собрать посылки и порадовать наших военнослужащих к Новому году могут все жители области. Приносите подарки в штабы #МыВместе в вашем районе, мы их тоже отправим на передовую», - добавил глава региона.