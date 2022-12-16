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Псковский губернатор поздравил военнослужащих и ветеранов ракетных войск с профессиональным праздником

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил военнослужащих и ветеранов ракетных войск с профессиональным праздником. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного правительства.

«Поздравляю личный состав и ветеранов ракетных войск стратегического назначения Вооруженных сил Российской Федерации с профессиональным праздником! Ракетные войска стратегического назначения были созданы в послевоенные годы, в связи с обострением военно-политической обстановки и развитием в США и других государствах-членах НАТО наступательных вооружений. Сегодня РВСН являются основой обороноспособности нашей страны и воплощают боевую мощь Вооруженных сил, обеспечивая государственную безопасность. В современных условиях нестабильной международной обстановки ваша служба имеет принципиально важное значение», - отметил он.

Военнослужащие ракетных войск выполняют важнейшие задачи, обеспечивая охрану воздушных рубежей России и объектов Псковской области, принимая участие в выполнении специальной военной операции, внося вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи, подчеркнул губернатор.

«Вы неизменно демонстрируете отвагу, мужество, стойкость и ответственность, с честью выполняя все возложенные на вас задачи. Благодаря вам жители нашей области и нашей страны чувствуют себя в безопасности и под надежной защитой», - продолжил Михаил Ведерников.

Губернатор выразил признательность ветеранам, чьи опыт, навыки, знания всегда остаются востребованными и помогают готовить специалистов самого высокого уровня для Вооруженных сил страны.

«Желаю всем воинам-ракетчикам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых достижений в службе на благо Отечества!» - добавил он.