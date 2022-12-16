Общество

Великолучане обсуждают «открытие портала» рядом с подземным переходом

Жители Великих Лук обсуждают в социальных сетях образовавшуюся яму возле подземного пешеходного перехода. Один из местных жителей выложил фотографию в группе «Подслушано Великие Луки» в социальной сети «Вконтакте».

Фото: «Подслушано Великие Луки»

«Такой портал открылся рядом с подземным пешеходным переходом. Внутри во тьме виднеются арматура и провода. Да и глубина приличная. Судя по следам рядом, кто-то туда уже угодил как минимум одной ногой… Когда же передвижение по нашему городу перестанет быть забегом с полосой препятствий?! У нас тут камеры висят, чтобы снимать шоу про ниндзя?» - написал очевидец странного явления.

Администрация города Великие Луки в комментариях под постом ответила, что обращение принято в работу и передано ответственным службам, однако обеспокоенные жители этим не удовлетворены.

«Сегодня выглядит так, ответственные службы оградили», - написала местная жительница и приложила фотографию в комментариях, где возле дыры неизвестные воткнули пластиковую бутылку. «Вчера тоже обходила эту дыру. Из-за большого количества снега не совсем понятно, какого она реального диаметра, плюс очень скользко вокруг нее», - добавила еще одна женщина.

Часть подписчиков группы считают, что это вход для тех, кому по ступенькам не пройти или это запасной выход. «Через эту дыру прибыли сущности и уже ищут автора этого проекта», - отметил великолучанин.