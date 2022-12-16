Общество

Врач предупредила о вреде карамели и леденцов для детей

Карамель и леденцы категорически нельзя давать ребенку до 4–5 лет. Об этом «Газете.Ru» рассказала педиатр, гастроэнтеролог, ведущий аллерголог-иммунолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Елена Грек.

«Дети младшего возраста попросту не умеют правильно есть такие конфеты. Вместо того, чтобы рассасывать карамельку, ребенок начинает кусать ее и грызть. Это не просто вредно для зубов, но и может привести к тому, что ребенок подавится целой конфетой или его кусочком», – предупреждает врач.

Елена Грек отмечает, что для детей постарше карамель и леденцы на палочке также нельзя назвать полезной сладостью – именно эти продукты чаще всего провоцируют кариес.

«Кроме того, в состав леденцов часто входит огромное количество вредных пищевых добавок и синтетических красителей. Например, искусственные красители E129 и E110, которые запрещено использовать в пищевой промышленности в ряде стран. Эти добавки способны вызывать сильную аллергическую реакцию, сыпь, отек слизистых носоглотки, тошноту и боли в животе», – объясняет педиатр.

Также доктор Грек добавляет, что красители могут давать нежелательный эффект на центральную нервную систему ребенка – провоцировать синдром дефицита внимания и повышенный уровень гиперактивности.