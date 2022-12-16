Общество

Метеорный поток Геминиды в Самарской области запечатлел псковский астроном-любитель. ВИДЕО

Метеорный поток Геминиды и таймлапс звездного неба над Михайловской церковью в Самарской области запечатлел астроном-любитель Петр Митрофанов. Снимок и видео он опубликовал в группе «АстроПсков» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото, видео здесь и далее: Петр Митрофанов

«Луна, поднимаясь выше над горизонтом, постепенно засвечивает Млечный Путь. За 3,5 часа съемки на объектив F12мм проработалось только с десяток метеоров потока Геминиды, так как при таких параметрах съемки (10с, F/2.8, ISO 4000) прорабатываются лишь самые яркие метеоры», - написал Петр Митрофанов.

Как уточнил астроном, за 7 часов съемки видео проявилось около 290 метеоров потока Геминиды.

«Также отсмотрел все видеоролики, снятые на камеру Sony A7s - за 7 часов съемки проявилось около 290 метеоров потока Геминиды, что является личным рекордом по количеству "пойманных" метеоров. Композитный кадр с метеорами будет готов ориентировочно к середине недели», - добавил он.