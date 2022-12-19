Общество

Мастер-класс по созданию экологичной ёлочной игрушки пройдёт в Пскове

Мастер-класс по созданию экологичной ёлочной игрушки пройдёт в Пскове 22 декабря в рамках реализации проекта «ЭкоМЦ». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городского молодёжного центра.

«Совсем скоро Новый год, и в ближайшие две недели стоит начинать украшать дом и наряжать один из самых важных символов праздника – ёлку. Каждый участник сможет создать самый неповторимый и душевный новогодний подарок не только для себя, но родным и друзьям», – рассказали в молодёжном центре.

Все материалы для создания игрушки предоставляют организаторы. Мероприятие будет проходить по адресу: улица Максима Горького, 15. Начало – 18:00. Предварительная регистрация обязательна.