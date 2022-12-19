Общество

Псковский медик возмутилась размером командировочных за поездку в Петрозаводск

Сотруднице Псковской областной клинической больницы за три дня командировки в Петрозаводск заплатили 600 рублей. Соответствующую жалобу женщина опубликовала на сайте губернатора Псковской области.

«Я медицинская сестра-анестезист Псковской областной клинической больницы, во время дежурства по санитарной авиации осуществляла выезд в Петрозаводск для транспортировки пациента в Псковскую область 18 ноября 2022 года. В качестве командировочных расходов за трое суток получила 600 рублей! Считаете ли вы, что это достаточно хотя бы для оплаты полноценного питания командированного? Планируется ли пересмотр этих сумм?» - спросила женщина.

На обращение ответила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко. Она напомнила, что с 11 августа 2022 года правительством Псковской области установлены следующие размеры дополнительных расходов, связанных с проживанием вне постоянного места жительства (суточные), выплачиваемые работникам государственных учреждений Псковской области в связи со служебными командировками:

в городах федерального значения Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе - 700 рублей;

в городах областного, республиканского, краевого и окружного значения на территории Российской Федерации - 500 рублей;

в иных населенных пунктах на территории Российской Федерации - 300 рублей.

Кроме того, при направлении работника в командировку ему гарантируется сохранение среднего заработка, а также возмещаются:

расходы по проезду к месту командирования и обратно (при осуществлении расходов),

расходы по найму жилого помещения (при отсутствии документов по найму жилого помещения расходы по найму жилого помещения возмещаются в размере 30% от размера суточных),

иные расходы, связанные с командировкой, по решению работодателя.

Псковской областной клинической больнице поручили произвести перерасчёт начисленных командировочных выплат работникам, направляемых в служебные командировки с 11 августа 2022 года, отметила Марина Гаращенко.

Также она добавила, что в 2022 году за каждый случай оказания медицинской помощи авиамедицинскими выездными бригадами скорой медицинской помощи при санитарно-авиационной эвакуации, осуществляемой воздушными судами, медицинской организации предоставляется субсидия областного бюджета в размере 6 841,3 рубля. С 2023 года указанный норматив составит 7 115 рублей.