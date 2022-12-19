Псковский медик возмутилась размером командировочных за поездку в Петрозаводск

Сотруднице Псковской областной клинической больницы за три дня командировки в Петрозаводск заплатили 600 рублей. Соответствующую жалобу женщина опубликовала на сайте губернатора Псковской области.
«Я медицинская сестра-анестезист Псковской областной клинической больницы, во время дежурства по санитарной авиации осуществляла выезд в Петрозаводск для транспортировки пациента в Псковскую область 18 ноября 2022 года. В качестве командировочных расходов за трое суток получила 600 рублей! Считаете ли вы, что это достаточно хотя бы для оплаты полноценного питания командированного? Планируется ли пересмотр этих сумм?» - спросила женщина.
На обращение ответила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко. Она напомнила, что с 11 августа 2022 года правительством Псковской области установлены следующие размеры дополнительных расходов, связанных с проживанием вне постоянного места жительства (суточные), выплачиваемые работникам государственных учреждений Псковской области в связи со служебными командировками:
Кроме того, при направлении работника в командировку ему гарантируется сохранение среднего заработка, а также возмещаются:
Псковской областной клинической больнице поручили произвести перерасчёт начисленных командировочных выплат работникам, направляемых в служебные командировки с 11 августа 2022 года, отметила Марина Гаращенко.
Также она добавила, что в 2022 году за каждый случай оказания медицинской помощи авиамедицинскими выездными бригадами скорой медицинской помощи при санитарно-авиационной эвакуации, осуществляемой воздушными судами, медицинской организации предоставляется субсидия областного бюджета в размере 6 841,3 рубля. С 2023 года указанный норматив составит 7 115 рублей.