Общество

Ограничить посещение мест массового скопления людей призвал псковичей Владимир Кузь

Чтобы не пришлось вводить ограничительные меры из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ, псковичам необходимо проявить сознательность и ограничить посещение мест массового скопления людей, считает депутат Псковского областного Собрания, заместитель председателя парламентского комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию, заместитель директора по производству ООО «СпецДор 60» Владимир Кузь.

«Если будет необходимо, конечно, придётся вводить ограничительные мероприятия. Но если псковичи проявят сознательность и будут ограничивать посещение мест массового скопления людей, заболеваемость спадёт. Так что всем сейчас необходимо беречь себя, следить за своим здоровьем, заниматься спортом», - сказал Владимир Кузь в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Он добавил, что сам сделал прививку от коронавируса, а в части профилактики гриппа старается есть больше фруктов и овощей, в частности, чеснок.