Почти 200 псковичей получили переломы в декабре

676 человек обратилось в травматологический пункт Пскова в декабре. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городской поликлинике, у 173 человек диагностировали перелом.
Фото: Псковская городская поликлиника
«Зима — время повышенного травматизма. Причинами часто служат: гололёд, раннее наступление темноты, скользкая обувь», - заметили в поликлинике.
Чтобы не получить травму, врачи рекомендовали выполнять простые правила:
«Если вы все-таки поскользнулись, то постарайтесь присесть, чтобы снизить высоту падения и сгруппироваться. При наличии сильного ушиба или травмы - незамедлительно обращайтесь в травмпункт», - добавили в учреждении.