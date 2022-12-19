Общество

Почти 200 псковичей получили переломы в декабре

676 человек обратилось в травматологический пункт Пскова в декабре. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городской поликлинике, у 173 человек диагностировали перелом.

Фото: Псковская городская поликлиника

«Зима — время повышенного травматизма. Причинами часто служат: гололёд, раннее наступление темноты, скользкая обувь», - заметили в поликлинике.

Чтобы не получить травму, врачи рекомендовали выполнять простые правила:

ходить медленно, не держать руки в карманах — нужно балансировать ими при движении;

шагая, необходимо стараться не поднимать высокого ноги и наступать на всю подошву;

использовать удобную, не скользящую обувь;

пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником;

быть внимательным при переходе дороги. На гололёде или нечищеной дороге автомобиль может не успеть затормозить.

«Если вы все-таки поскользнулись, то постарайтесь присесть, чтобы снизить высоту падения и сгруппироваться. При наличии сильного ушиба или травмы - незамедлительно обращайтесь в травмпункт», - добавили в учреждении.