Общество

Пять новых мемориальных досок установят в Пскове

Пять новых мемориальных досок установят в Пскове. Такое решение приняли депутаты в ходе очередной 6-й сессии Псковской городской Думы седьмого созыва 23 декабря, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Мемориальные доски установят с целью увековечивания памяти героически погибших военнослужащих А. В. Ворсюченко, Д. И. Иванова, А. С. Гурова, А. В. Афонина, А. С. Лазаренко и В.В. Курносенко.

Майор гвардии Алексей Ворсюченко участвовал в выполнении специальных боевых задач за пределами территории Российской Федерации. С февраля 2022 года в составе 76 гвардейской ДШД выполнял боевые задачи по защите населения Донбасса. Погиб, посмертно награждён орденом Мужества. Мемориальную доску установят на фасаде дома, в котором он жил, по адресу: улица Рокоссовского, 36.

В целях увековечения памяти кавалера ордена Мужества, гвардии рядового Дмитрия Иванова, погибшего при исполнении воинского долга в составе 6 роты 1 марта 2000 года, мемориальная доска появится на здании колледжа ПсковГУ по адресу: улица Яна Фабрициуса, дом №16, где он учился.

Гвардии сержант Антон Гуров родился в Пскове, учился в средней общеобразовательной школе №47. Участник специальной военной операции РФ на Украине. Погиб 7 марта на хуторе Казачья Лопань Харьковской области. Посмертно награжден орденом Мужества. Мемориальную доску в память о нём установят на фасаде школы №47.

Псковичи Артем Лазаренко и Алексей Афонин - выпускники многопрофильного правового лицея №8. Оба - участники специальной военной операции РФ на Украине. Погибли при выполнении воинского долга, кавалеры ордена Мужества (посмертно). Их память увековечат установкой мемориальной доски на здании лицея №8.