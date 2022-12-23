Общество

Псковские власти прокомментировали ситуацию с МКУ «Специализированная служба»

Муниципальное казенное учреждение города Пскова «Специализированная служба» не ликвидируется, а реорганизовывается. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила первый заместитель главы администрации города Ирина Иванова, комментируя сообщения о якобы имеющихся у псковских властей планах ликвидировать МКУ.

«О ликвидации учреждения речь не идет, его ждет реорганизация. Это связано с тем, что функции (в части эксплуатации мостов в городе и обслуживания ливневой канализации), которые ранее недостаточно эффективно выполняла "Специализированная служба", передаются другим муниципальным предприятиям. Сотрудники МКУ , если они будут заинтересованы, могут продолжить работу на этих предприятиях. Условия для них изменятся в лучшую сторону», - пояснила Ирина Иванова.

Отметим, что ранее областное отделение КПРФ распространило информацию о якобы имеющихся у городских властей планах ликвидировать МКУ «Специализированная служба». По словам коммунистов, на встречу с работниками МКУ не пришел ответственный сотрудник администрации города. По информации ПЛН, на встрече присутствовали представители муниципальных предприятий, которым передается функционал МКУ «Специализированная служба». Также отметим, что поддержать однопартийцев - руководителя «Специализированной службы» Сергея Федорова и сотрудника этого учреждения Бориса Прилипкина пришли секретарь обкома КПРФ Дмитрий Михайлов и руководитель фракции КПРФ в гордуме Александр Баев.