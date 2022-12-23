Общество

Умер юморист из «Кривого зеркала» Александр Пономаренко

Юморист Александр

Пономаренко скончался в возрасте 55 лет от онкологического заболевания. О смерти артиста в своём Telegram-канале сообщил шоумен Андрей Малахов.

Братья Пономаренко. Фото: Telegram-канал Андрея Малахова

«Умер юморист Александр Пономаренко: онкология. Ещё месяц назад была надежда, мы снимали программу, он был в хорошем расположении духа… Верил в лучшее. Очень жаль. Царствия Небесного», - написал Андрей Малахов.

Напомним, Александр Пономаренко выступал на сцене вместе со своим братом-близнецом Валерием. Свою телевизионную карьеру братья начинали под руководством Евгения Петросяна в «Кривом зеркале».