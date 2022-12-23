Общество

Соглашение о сотрудничестве подписали псковский и витебский институты

Соглашение о сотрудничестве подписали Витебский областной институт развития образования и Псковский областной институт повышения квалификации работников образования. Подписи на документе поставили ректор ВОИРО Ольга Лапатинская и и.о. ректора ПОИПКРО Ольга Урсова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ПОИПКРО.

Фото здесь и далее: ПОИПКРО

В состав псковской делегации также вошли заведующая лабораторией развития функциональной грамотности ПОИПКРО Оксана Петрова, доцент кафедры управления развитием образовательных систем ПОИПКРО Елена Сергеева, председатель профкома ПОИПКРО и руководитель информационно-издательского отдела Ирина Щигорева.

В рамках визита прошла встреча с педагогами и руководителями школы №45 имени В. Ф. Маргелова в Витебске. Участникам мероприятия рассказали о работе школьного Центра допризывной подготовки. «Богатый опыт по организации патриотического воспитания детей и молодежи Витебской области можно взять на заметку», - отметила Ольга Урсова.

Специалисты института также приняли участие в работе круглого стола «Организация гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения: опыт, тенденции и проблемы в современных условиях», который проходил в стенах ВОИРО.

Инициатором поездки в Республику Беларусь стала председатель Псковской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Наталья Горбачева. Комитет по образованию Псковской области представлял заместитель председателя комитета Сергей Николаев.