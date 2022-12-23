Общество

Глава общества охотников в российском регионе устроил массовый отстрел лосей

Полиция в Ярославской области возбудила уголовное дело в отношении председателя Тутаевского районного общества охотников и рыболовов за организацию охоты на лосей, в ходе которой из 20 животных восемь были убиты незаконно, сообщают УМВД по региону и областное правительство.

«Возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Тутаева, мужчины 1949 года рождения, по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 258 УК РФ (Незаконная охота). Мужчина, используя свое служебное положение, организовал незаконный отстрел восьми лосей. Причиненный ущерб составил 640 тысяч рублей, что является особо крупным размером», - цитирует УМВД по Ярославской области РИА Новости.

По данным правительства региона, фигурант - председатель Тутаевского районного общества охотников и рыболовов, он был ответственным за проведение коллективной охоты на лосей бригадой охотников.

«Установлено, что подозреваемый выдал 12 специальных разрешений на охоту, фактически произведен отстрел 20 диких животных», - сообщает полиция.

По данным УМВД, в настоящее время ведется расследование, проводятся судебно-криминалистические экспертизы. Подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Отмечается, что мужчина ранее к уголовной ответственности не привлекался.