Общество

Ограждение обновили по периметру школьной территории в Стругах Красных

Ограждение обновили по периметру школьной территории в Стругах Красных благодаря действиям районной прокуратуры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Стругокрасненского района.

В ходе проверки установлено, что в Стругокрасненской средней общеобразовательной школе в полной мере не обеспечена антитеррористическая защищенность обучающихся и педагогического состава. Территория школы была огорожена забором, имеющим многочисленные повреждения и выходящим за пределы периметра школы, отметили в ведомстве.

Прокуратура направила представление на имя директора школы, по результатам рассмотрения которого приняли меры по установке нового ограждения.