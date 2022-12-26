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Общество

День спасателя отмечают в России 27 декабря

27.12.2022 07:51|ПсковКомментариев: 0

Профессиональный праздник День спасателя Российской Федерации, отмечаемый ежегодно 27 декабря, установлен указом президента России № 1306 от 26 декабря 1995 года.

27 декабря 1990 года на основании постановления Совета Министров РСФСР образовали Российский корпус спасателей. Дата принятия этого постановления считается временем образования МЧС и профессиональным праздником российских спасателей.

Необходимость создания МЧС в России (сегодня это Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий) была вызвана постоянно растущим количеством чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного, техногенного и эпидемиологического характера. Подобные катастрофы нередко становятся причиной гибели и страдания людей, уничтожения материальных ценностей, пишет calend.ru.

ЧС возникают при авариях на транспортных магистралях и водных поверхностях, на магистральных трубопроводах, при пожарах и взрывах в зданиях жилого и социально-бытового назначения, на технологическом оборудовании промышленных объектов, при обнаружении и обезвреживании неразорвавшихся боеприпасов, при выбросах химически опасных и радиоактивных веществ, терроризме, ураганах, сильных ливнях и снегопадах, паводках, эпидемиях.

Основную роль в проведении поисково-спасательных работ занимают спасатели МЧС. Они всегда первые там, где людям нужна помощь: в завалах разрушенных строений, в дыму и огне пожаров, в искореженных транспортных средствах, на затопленных территориях. Они постоянно несут службу, оперативно реагируют на любые сигналы о необходимости оказания помощи людям, попавшим в беду.

На счету спасателей МЧС огромное количество проведенных поисково-спасательных работ, свыше 2,5 миллиона спасенных жизней, сотни тысяч случаев оказания помощи пострадавшим. За годы работы ведомством ликвидированы десятки тысяч чрезвычайных ситуаций, потушены миллионы пожаров, доставлено более 500 тысяч тонн гуманитарных грузов, обезврежено свыше 1,7 миллиона взрывоопасных предметов, всего помощь получили более пяти миллионов человек. Тысячи россиян эвакуировали сотрудники МЧС из различных горячих точек мира.

Традиционно в этот день проходят различные торжественные мероприятия и праздничные концерты, посвященные Дню спасателя. Сотрудников служб спасения поздравляют первые лица государства, коллеги и руководство, в средствах массовой информации им посвящены фильмы и передачи.

День гражданской обороны МЧС России ежегодно отмечает 4 октября.

Теги: #МЧС #спасатели
Источник: Псковская Лента Новостей
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