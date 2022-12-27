Акция на свиные рёбра в маринаде стартует в псковских магазинах «Деревня Соловьи»

Акция на свиные рёбра в любом маринаде стартует в магазинах «Деревня Соловьи» в Псковской области с 28 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил производитель.
Фото здесь и далее: «Деревня Соловьи»
«С 28 декабря по 8 января во всех фирменных магазинах "Деревня Соловьи" города Пскова и Псковской области вы сможете приобрести любимые рёбрышки всего за 328 рублей за килограмм», - сообщил производитель.
Акция будет действовать на все свиные ребра в любом из маринадов:
- барбекю
- горчичный
- клюква-брусника
- мексиканский
- пикантный
- терияки.
«Спешите приобрести любимый продукт по приятной цене!» - призвал псковичей производитель.
Группа производителя «ВКонтакте»: https://vk.com/solovymyaso
Сайт: https://shop.pskovagro.ru/
Адреса магазинов сети в Псковской области:
- город Псков, улица Народная, у дома №57 (напротив магазина «Магнит»),
- город Псков, улица Розы Люксембург, 11,
- город Псков, улица Коммунальная, рынок «Нива»,
- город Псков, улица Текстильная, 1Б,
- город Псков, улица Яна Фабрициуса, 5А (ТК «Шайба»),
- город Псков, улица Яна Фабрициуса, 29,
- город Псков, улица Ижорского Батальона, 5,
- город Псков, улица Яна Райниса, 53б,
- город Псков, улица Боровая, 40,
- Псковский район, деревня Соловьи (магазин на территории предприятия),
- Псковский район, деревня Неелово, улица Юбилейная, 5а,
- город Дно, улица Космонавтов, 20а (на территории центрального рынка),
- город Великие Луки, улица Дьяконова, 13,
- город Великие Луки, улица Первомайская, 9,
- город Великие Луки, улица Вокзальная, 6,
- город Печоры, улица Юрьевская, 18.