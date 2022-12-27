Общество

Акция на свиные рёбра в маринаде стартует в псковских магазинах «Деревня Соловьи»

Акция на свиные рёбра в любом маринаде стартует в магазинах «Деревня Соловьи» в Псковской области с 28 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил производитель.

Фото здесь и далее: «Деревня Соловьи»

«С 28 декабря по 8 января во всех фирменных магазинах "Деревня Соловьи" города Пскова и Псковской области вы сможете приобрести любимые рёбрышки всего за 328 рублей за килограмм», - сообщил производитель.

Акция будет действовать на все свиные ребра в любом из маринадов:

барбекю

горчичный

клюква-брусника

мексиканский

пикантный

терияки.

«Спешите приобрести любимый продукт по приятной цене!» - призвал псковичей производитель.

Группа производителя «ВКонтакте»: https://vk.com/solovymyaso

Сайт: https://shop.pskovagro.ru/

Адреса магазинов сети в Псковской области: