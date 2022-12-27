Общество

Целесообразность открытия кабинета педиатра в псковском Овсище оценили в облздраве

Организовывать кабинет приёма врача-педиатра в микрорайоне Овсище города Пскова в опережение запланированных сроков нецелесообразно. Об этом сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко, отвечая на обращение на сайте губернатора.

На сайте губернатора появилось обращение от многодетной женщины, местной жительницы, которая рассказала, что сейчас находится в отпуске по уходу за ребёнком.

«В настоящее время стала очень ощутима проблема, связанная с приёмом врача-педиатра на нашем участке. У врача очень большой участок, разбросанный. Район Овсище, где я проживаю, территориально находится далеко от улицы Петровской, добираться с детьми неудобно и долго. Плюс очереди, которые образуются из-за нагрузки на врача. Знаю, что в плане застройки района предусмотрен кабинет врача, но до этого момента ещё годы! А эта проблема очень актуальна в настоящее время, ведь в нашем районе очень много семей с детьми. Прошу рассмотреть вопрос открытия кабинета, не дожидаясь строительства. Район растёт, семьи прибавляются. Сама врач проживает тоже здесь и не раз затрагивала эту тему», - отметила псковичка.

Отвечая на обращение, Марина Гаращенко заметила, что в настоящее время Псковская детская городская поликлиника ведёт деятельность по адресам:

улица Петровская, 49,

улица Шестака, 4,

улица Алтаева, 22,

улица Кузнецкая, 21.

Прикреплённое детское население микрорайона Овсище (участки №14 и №15) на 1 января 2022 года составляет 2 365 детей. На данном участке имеется постоянный участковый врач, осуществляющий приём в подразделении на улице Петровской.

Марина Гаращенко отметила, что наряду с данным районом такими же удалёнными районами, которые обслуживает поликлиника, являются: район Корытово, район Любятово, район Дальнее Запсковье с частным сектором, район Лисьи горки, Кресты, район Белый мох и другие.

«Организовывать кабинет приёма врача-педиатра нецелесообразно, так как дети, нуждающиеся в заборе различных анализов, каких-либо процедурах, вакцинации, осмотрах специалистов будут по-прежнему направляться в основные подразделения поликлиники. Помимо кабинета приёма участкового врача-педиатра, подключенного к региональной защищенной сети передачи данных ЕГИСЗ по Псковской области, для осуществления полноценной работы врача-педиатра необходимы: гардероб, регистратура, процедурный и прививочный кабинеты, кабинеты приёма анализов и забора крови», - пояснила Марина Гаращенко.