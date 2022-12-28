Шесть новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области. С начала пандемии диагноз COVID-19 в регионе подтвердили 125 914 раз, сообщается в официальном Telegram-канал области.
Избавиться от болезни за сутки в Псковской области смогли 13 пациентов, всего – 123 753. Умерли из-за коронавируса в регионе 1 958 человек.
Статистика заболеваемости в муниципалитетах:
- Псков – 41271/3
- Великие Луки –18265/1
- Бежаницкий район –1613/1
- Великолукский район –2857/0
- Гдовский район –2257/0
- Дедовичский район –3109/0
- Дновский район –1024/0
- Красногородский район –1145/0
- Куньинский район –1072/0
- Локнянский район –1218/0
- Невельский район –5669/0
- Новоржевский район –1353/0
- Новосокольнический район –3307/0
- Опочецкий район –3842/0
- Островский район –6102/0
- Палкинский район –1282/0
- Печорский район –2985/0
- Плюсский район –1979/1
- Порховский район –4572/0
- Псковский район –9726/0
- Пустошкинский район –1596/0
- Пушкиногорский район –1812/0
- Пыталовский район –1926/0
- Себежский район –3011/0
- Стругокрасненский район –2126/0
- Усвятский район –749/0.