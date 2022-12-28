Общество

В Пскове поддержали инициативу карельских депутатов об индексации зарплат лесничих

Обращение Законодательного Собрания Республики Карелия к министру природных ресурсов и экологии РФ по вопросу увеличения средств федерального бюджета на оплату труда работников лесничеств обсудили на заседании комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользовании Псковского областного Собрания 28 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Авторы инициативы предлагают рассмотреть возможность увеличения Республике Карелия в 2023 году объема субвенций из федерального бюджета на реализацию переданных полномочий в области лесных отношений, а также изменения методики расчета субвенции на оплату труда работников государственных учреждений лесного хозяйства.

В 2023 году республика получит из федерального бюджета более 382 млн рублей на выплату зарплат работникам лесничеств. Уровень заработной платы государственного лесного инспектора в Карелии составляет 27,4 тысяч рублей в месяц, а без учета северных выплат она равна МРОТу - 15 279 рублей.

«Средняя заработная плата в Псковской области в подведомственных учреждениях составляет 21 тысячу рублей, притом что по региону средняя 35 тысяч рублей. Самая большая проблема – у нас практически нет притока для трудоустройства, даже с Великолукского лесотехнического колледжа», ­– сказал председатель комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей природной среды Виктор Мусатов.

«Это наше ближайшее поле деятельности, пока мы обсуждаем поддержку инициативы коллег о сотрудниках лесничества», – добавил председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Андрей Козлов.

Парламентский комитет поддержал инициативу коллег из Республики Карелия.