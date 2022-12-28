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«Вот она, рыба моей мечты», или Особенности зимней рыбалки в Пскове

Есть ли в этом мире такое же всесезонное и вселюбимое занятие, как рыбалка? Весной в Псковской области снеток идет на нерест, летом можно полакомиться лещами да окунями, а зимой отойти от берега подальше и зацепить рыбу покрупнее (ту же щуку).

Фото: Александр Елисеев

Однако нынешней зимой, когда температура воздуха «плясала» от минуса к плюсу и обратно, рыбалка из «мужского» хобби превратилась в опасное занятие со смертельными случаями. Кого ловят псковские рыбаки, что готовят и чего боятся — читайте в материале «МК в Пскове»>>>