Общество

Молоко с новой фермы «Ажово» начали продавать в магазинах «Деревня Соловьи»

Молоко, произведённое на новой роботизированной молочно-товарной ферме в деревне Ажово Псковского района, начали продавать во всех фирменных магазинах «Деревня Соловьи» в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил производитель.

Фото здесь и далее: «ПсковАгроИнвест»

Ферма «Ажово» рассчитана на 2000 голов крупного рогатого скота. С августа 2022 года на новую площадку стало поступать поголовье, и с декабря часть стада уже начала доится с помощью высокотехнологичных роботов, благодаря которым усилен контроль за качеством и чистотой получаемого сырья.

«Конечно же, сразу это молоко пошло на производство молочной продукции торговой марки "Деревня Соловьи", вкусовые качества которой вы, наши дорогие покупатели, можете оценить, сделав покупку в фирменных магазинах торговой марки в Пскове, Псковской области и Санкт-Петербурге», - отметил производитель.

Чтобы поддержать интерес покупателей к продукции, с 1 по 15 января производитель предлагает приобрести молоко 3,2% жирности по цене 50 рублей за 1 литр.

«Приходите к нам за покупками и в Новом 2023 году!» - пригласили псковичей в магазины «Деревня Соловьи».

Группа производителя «ВКонтакте»: https://vk.com/solovymyaso

Сайт: https://shop.pskovagro.ru/

Адреса магазинов сети в Псковской области: