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Ушел из жизни ветеран педагогического труда Геннадий Корнеев, преподававший в Писковской школе более 50 лет

Ушел из жизни ветеран педагогического труда Геннадий Корнеев, преподававший в Писковской школе более 50 лет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили его близкие.

«Коллектив Писковской средней школы и жители деревни Писковичи скорбят об уходе из жизни замечательного светлого человека, прекрасного педагога, ветерана педагогического труда Корнеева Геннадия Всеволодовича. Корнеев Геннадий Всеволодович проработал в Писковской школе более 50 лет, придя молодым специалистом в ещё восьмилетнюю школу. Геннадий Всеволодович преподавал математику и физическое воспитание, являлся наставником молодых учителей. Всю свою жизнь Геннадий Всеволодович занимался всесторонним развитием детей: организовывал туристические походы, проводил дополнительные занятия по математике, пропагандировал занятия спортом, воспитывал характер учеников, желание жить и работать на благо своей Родины. Геннадий Всеволодович пользовался огромным авторитетом как среди учеников и их родителей, так и среди коллег. Выражаем искренние соболезнования семье и родным Геннадия Всеволодовича. Память о прекрасном человеке и талантливом педагоге навсегда сохранится в наших сердцах», - отметили близкие педагога.

Прощание с Геннадием Корнеевым состоится 2 января в 12:00 в храме святых Жён-Мироносиц по адресу: Псков, улица Коммунальная, 25а.