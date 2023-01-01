Общество

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Постоянные ведущие программы Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко сегодня, 2 января, будут подводить не итоги минувшей недели, а главные итоги всего 2022 года. Чтобы было проще сориентироваться в масштабах года, они пойдут по логике календаря — с января по декабрь. Политические и экономические итоги года подведут обозреватели Александр Савенко и Алексей Овчинников.

Трансляция завершена.