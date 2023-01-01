Общество

Раскрыты способы помочь пострадавшему от «выстрелившей» пробки от шампанского

Травмированную неудачным «выстрелом» пробки от бутылки шампанского часть тела надо как можно быстрее охладить, посоветовал врач скорой помощи первой категории Александр Мулов.

По словам врача, несоблюдение техники безопасности при открывании бутылки игристого вина чревато ушибами, гематомами и тупыми травмами глаза, сообщает радио Sputnik.

«В Новый год бывают травмы от попадания пробок от бутылок шампанского. Это случается достаточно редко, но бывает. Если применить специальную технику открывания, то пробка может вылететь из бутылки со скоростью 50-60 километров в час. Если она попадает в человека, мы обычно говорим об ушибе, гематоме или тупой травме глаза. Пробка от шампанского только по скорости вылета похожа на снаряд, но она, к счастью, тупая», – добавил Александр Мулов.

Если пробка попала в любую точку на теле человека, кроме глаза, то важно охладить место ушиба, посоветовал врач.

«Если пробка прилетела, надо срочно брать эту же бутылку шампанского, из которой в вас "выстрелила" пробка, и прижать к месту ушиба. Это позволит охладить поврежденное место, пока люди сбегают за снегом на улицу, с помощью которого можно будет продолжать охлаждать место ушиба. Холод уменьшает отек. Охлаждение – это универсальный способ лечения травм», – уточнил Александр Мулов.

В случае попадания пробки в глаз необходимо отвезти пострадавшего в больницу, предупредил врач.

«Если в глаз пробка прилетела, то на глаз накладываем повязку, а лучше сразу на два глаза, чтобы они не двигались. После этого экстренно ведем пострадавшего в глазной кабинет, потому что в худшем случае можно потерять зрение. Там уже врач посмотрит и решит, что дальше делать с пациентом», – заключил Александр Мулов.