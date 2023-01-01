Общество

Токсиколог предупредил россиян о вредных способах борьбы с похмельем

Некоторые традиционные способы борьбы с похмельем могут приводить к опасным для здоровья последствиям.

В русском языке одним и тем же словом «похмелье» называют два принципиально разных состояния: отравление продуктами распада этанола, когда человек слишком много выпил накануне, и комплекс симптомов, характерных для зависимого от алкоголя человека, который медики называют абстинентным синдромом, цитирует врача-токсиколога, научного журналиста Алексея Водовозова радио Sputnik.

Он посоветовал, как не навредить организму неправильными действиями в первом случае.

«Наутро после того, как человек злоупотребил спиртным, попытка восстановить свою работоспособность при помощи кофе и любых кофеиносодержащих продуктов – не лучшая идея. Одно из клинических проявлений похмелья – довольно выраженное обезвоживание. Оно проявляется сухостью во рту, головной болью. Кофеин работает как мочегонное, и мы суммируем эффект. Кроме того, кофеин увеличивает частоту сердечных сокращений и потребность миокарда в кислороде, а у нас кровь и так сгущена на фоне обезвоживания, сердцу не очень хорошо», – пояснил Алексей Водовозов.

Другой народный способ борьбы с похмельем, который может быть опасен, – это баня, продолжил токсиколог.

«Баня, особенно с парилкой, – не лучшая идея при похмелье, хотя она почему-то считается народным способом выведения токсинов из организма. На самом деле вы усугубите обезвоживание и увеличите нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Гипертонические кризы, инфаркты, инсульты в бане на фоне похмелья – это, к сожалению, очень распространенные проблемы», – предостерег Алексей Водовозов.

Усугубить ситуацию может «народное поверье», что наутро после злоупотребления алкоголем нужно опохмелиться, добавил токсиколог.

«Это народное поверье основывается как раз на представлении о похмелье больного человека. Радикальное отличие в том, что у человека с зависимостью есть этаноловая ломка, ему плохо, потому что в крови мало этанола. Чтобы вернуться в норму, ему нужно выпить. Опохмелиться – это работает исключительно на людях с алкогольной зависимостью. А если мы говорим о похмелье, скажем так, здорового человека, то ситуация принципиально другая. У нас в крови плещется огромное количество метаболитов этанола, которые дают картину отравления. Если мы добавляем этанола, то усугубляем ситуацию», – уточнил Алексей Водовозов.

Если на фоне похмелья болит голова, крайне нежелательно принимать парацетамол, потому что в данном случае он может негативно повлиять на печень, которая уже получила «удар» от этанола, заключил токсиколог.