Общество

Эксперты рассказали, как псковичи хотят изменить свою жизнь в 2023 году

Три четверти псковичей хотят изменить свой карьерный трек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в службе исследований российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. Ранее эксперты провели опрос среди жителей региона и выяснили, как псковичи планируют изменить карьеру в 2023 году и на что готовы пойти ради успеха.

«В рамках опроса 76% респондентов из Псковской области заявили, что планируют в 2023 году изменить свой карьерный трек. Среди тех, кто хочет внести изменения в свою жизнь в грядущем году самый популярный вариант действий – это обучение новым навыкам в своей текущей профессии. Такие планы есть у 57% опрошенных жителей Псковской области. Как правило, подобные мысли посещают начинающих специалистов, административный персонал и ИТ-специалистов.

Ещё 41% хотят в 2023 году углублять свою экспертизу и развивать уже имеющиеся компетенции по своей специальности. Больше всего выразили желание расти в своей профессии пиарщики и рекламисты, а также инженеры и представители производственных и сельскохозяйственных профессий.

Более того 11% опрошенных в регионе хотят заняться своим бизнесом. Наибольшая доля таких респондентов зафиксирована в сфере маркетинга, среди начинающих специалистов, а также у респондентов из сферы продаж и бухгалтерии. Интересно, что доля мужчин и женщин, планирующих открыть свой бизнес в 2023 году примерно равна.

При этом лишь 5% опрошенных в Псковской области в новом году не будут вообще ничего менять в своей карьере, а 19% пока что находятся в неведении, что хотят делать в будущем», - отметили в компании.

«Принято считать, что искать работу сразу после январских праздников невыгодно: якобы работодатели малоактивны на рынке труда и снижают спрос на персонал, а значит мало интересных вакансий. Мнение о том, что в конце и начале года рынок труда «затихает» в целом было обоснованно последние годы. Как правило, в декабре работодатели подводят итоги года, закрывают отчётность, а в январе планируют следующие 365 дней. И здесь кажется уже не до новых сотрудников. Между тем есть целый ряд причин почему, в конце и начале календарного года можно легко найти работу.

Во-первых, многие соискатели уходят на каникулы, а это значит, что конкуренция на рабочие места становится ниже. Во-вторых, работодатели все больше отказываются от мысли «рынок труда уходит на каникулы» и не снижают число вакансий. А по некоторым редким и или узкопрофильным специалистам, наоборот, могут усилить поиск. Кроме некоторых минусов для новичка (закрытие отчетов и проектов, подведение итогов и т.п.) есть и ряд плюсов: быстрый вход в новый коллектив, сниженные требования для «свежего» сотрудника и возможность еще немного отдохнуть перед новой работой на новогодних каникулах», - отметила руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад Мария Бузунова.