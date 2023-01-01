Общество

За что можно получить штраф до 100 тысяч рублей, напомнили псковичам в Росгвардии

На территории России запрещена стрельба из оружия в населенных пунктах и в других не отведенных местах. Под запретом и добыча охотничьих животных с применением охотничьего оружия ближе 200 метров от жилого дома или жилого строения, стрельба на шум или шорох, по неясно видимой цели и пернатой дичи, сидящей на проводах и опорах линий электропередач. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по региону.

«За стрельбу в населенных пунктах и в неотведенном месте установлен административный штраф в размере до 100 тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов и лишением права на приобретение, хранение и ношение оружия на срок до трех лет. Поэтому досылать патрон в патронник закон разрешает только при необходимости применения оружия для защиты жизни, здоровья и собственности в состоянии необходимой обороны или в случае крайней необходимости.

Транспортирование принадлежащего гражданам оружия осуществляется в чехлах, кобурах, специальных футлярах или в специальной упаковке производителя оружия в разряженном состоянии отдельно от патронов. В отличие от транспортирования ношение огнестрельного длинноствольного оружия осуществляется в расчехленном состоянии, со снаряжённым магазином или барабаном, поставленным на предохранитель – при его наличии, а огнестрельного короткоствольного оружия – в кобуре в аналогичном виде», - отметили в ведомстве.