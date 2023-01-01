Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
рейтинг-2022 100 влиятельных псковичей
100 псковских миллионеров
Новогодняя акция на Geely
экватор в облсовпрофе
карта скидок от профсоюза
Газ в быту
новое в недвижимости
Господин Рейтингомер
Бюджет по 15 округу на 2023 год
работа «Псковэнергосбыта» на каникулах
Курс на 2023 ЛОНГРИД
Новая «Пчёлка» в Пскове
«Псковэнергосбыт» обращает внимание
лонгрид кушать подано
рост тарифов
Сквер вдоль Сиреневого бульвара
 
 
 
ещё Общество 01.01.2023 09:000 Страховые пенсии по старости вырастут в России с 1 января 03.01.2023 21:550 Путин поручил увеличить штат МЧС РФ почти на 15 тысяч человек 03.01.2023 16:500 Значимые итоги года в сфере туризма назвал глава Пскова 03.01.2023 16:240 В России утверждена программа госгарантий бесплатной медпомощи 03.01.2023 15:540 Как не стать жертвой шантажа, объяснили псковичам в полиции 03.01.2023 14:100 Диетолог предостерегла от голодания после новогоднего застолья
 
 
 
Самое популярное 28.12.2022 12:474 100 псковских миллионеров. Сводный рейтинг за 12 лет 28.12.2022 12:571 В Пскове запустили движение по Троицкому мосту. ВИДЕО 28.12.2022 16:447 Путин пообещал приехать на празднование 550-летия Псково-Печерского монастыря 27.12.2022 11:452 Новогодняя ярмарка в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 27.12.2022 20:320 Ушла из жизни преподаватель физической культуры в ПсковГУ Елена Тарасова
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

В России утверждена программа госгарантий бесплатной медпомощи

03.01.2023 16:24|ПсковКомментариев: 0

Премьер-министр России Михаил Мишустин своим постановлением утвердил программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на правительство.

«Благодаря этому документу жители России продолжат получать бесплатную медицинскую помощь, в том числе высокотехнологичную и специализированную», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в программе 2023 года появились и новые направления, связанные с реализацией инициатив президента и правительства, обозначенных в федеральном проекте «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация», в плане мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С до 2030 года, а также с разрабатываемым федеральным проектом «Борьба с сахарным диабетом».

Так, в программе предусмотрено дальнейшее развитие медицинской реабилитации, в том числе оказание такой помощи на дому и предоставление пациентам необходимых медицинских изделий.

«Что касается гепатита С, в программу добавлены положения о порядке финансирования затрат медицинских организаций на оказание помощи таким больным в рамках обязательного медицинского страхования. Кроме того, меры по профилактике распространения гепатита С включены в перечень мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни», - сообщает правительство.

Для борьбы с сахарным диабетом также предусмотрены дополнительные меры.

Как говорится в сообщении, «в том числе это мероприятия по раннему выявлению заболевания и внедрению современных методов его лечения, обеспечению пациентов необходимыми препаратами и средствами диагностики, открытие и развитие специальных школ для людей, страдающих диабетом».

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как проведёте новогодние выходные?
В опросе приняло участие 209 человек
03.01.2023, 21:550 Путин поручил увеличить штат МЧС РФ почти на 15 тысяч человек 03.01.2023, 17:240 Президент Бразилии простился с Пеле в Сантосе 03.01.2023, 16:500 Значимые итоги года в сфере туризма назвал глава Пскова 03.01.2023, 16:240 В России утверждена программа госгарантий бесплатной медпомощи
03.01.2023, 15:540 Как не стать жертвой шантажа, объяснили псковичам в полиции 03.01.2023, 15:260 За год цены в ресторанах в среднем поднялись на 20% 03.01.2023, 14:540 Пьяных водителей-рецидивистов поймали в Псковской области 03.01.2023, 14:340 Зюганов заявил о подготовке встречи руководства Госдумы с Путиным
03.01.2023, 14:100 Диетолог предостерегла от голодания после новогоднего застолья 03.01.2023, 13:430 Небольшой снег и гололедицу прогнозируют в Псковской области 4 января 03.01.2023, 13:350 За что можно получить штраф до 100 тысяч рублей, напомнили псковичам в Росгвардии 03.01.2023, 13:250 «Коммунальный ликбез»: О просвещении в сфере ЖКХ. ВИДЕО
03.01.2023, 13:130 Дети сотрудников завода «Титан-Полимер» получили новогодние подарки и посетили праздничные мероприятия 03.01.2023, 13:100 АвтоВАЗ получит российские активы Nissan 03.01.2023, 12:420 Страховые пенсии проиндексированы 144 тысячам жителей Псковской области 03.01.2023, 12:300 В России резко упала заболеваемость гриппом и ОРВИ
03.01.2023, 12:070 Начинается видеотрансляция программы «Коммунальный ликбез» 03.01.2023, 12:030 Псковская область вошла в топ-5 на Северо-Западе по доступности отдыха на Рождество 03.01.2023, 11:460 Объединенные клиентские службы Соцфонда будут работать 4 января 03.01.2023, 11:330 Россиянам с детьми рассказали о дополнительной выплате
03.01.2023, 11:160 Псковичей приглашают принять участие в конкурсе «Спасем жизнь вместе» 03.01.2023, 10:590 Дед Мороз посохом избил прохожего за нерассказанный стишок 03.01.2023, 10:500 «Коммунальный ликбез»: О просвещении в сфере ЖКХ 03.01.2023, 10:400 Любимые новогодние традиции псковичей выявили эксперты
03.01.2023, 10:220 Известный гонщик и шоумен погиб в аварии со снегоходом 03.01.2023, 10:130 Полиция просит помочь в установлении местонахождения Алексея Семенова 03.01.2023, 10:010 Неисправность печи стала причиной пожара в жилом доме 03.01.2023, 09:440 Где и когда будут массово проверять водителей в Пскове, сообщили в ГИБДД
03.01.2023, 09:312 Эксперты рассказали, как псковичи хотят изменить свою жизнь в 2023 году 03.01.2023, 09:140 Новогодний бал состоится в Псковском кремле 3 января 03.01.2023, 08:550 Синий цвет и пожелание счастья: высчитано «среднестатистическое» поздравление с Новым годом 03.01.2023, 08:460 О неблагоприятном природном явлении предупредили жителей Псковской области
03.01.2023, 08:320 Старинную колядку про волка-помощника включили в новогоднее представление в «Михайловском» 03.01.2023, 08:160 Россиянам разъяснили изменения в правилах доставки пенсий 02.01.2023, 22:003 «Чебурашка» поставил рекорд по кассовым сборам российских фильмов 02.01.2023, 21:402 Регулярное употребление майонеза вызывает зависимость – российский диетолог
02.01.2023, 21:272 Три больших игровых комплекса появятся в Пскове 02.01.2023, 20:554 Пскович вышел на прогулку с лопатой и решил устроить флешмоб. ВИДЕО 02.01.2023, 20:380 Власти Риги вводят отложенный из-за пандемии туристический налог 02.01.2023, 20:220 Итоги деятельности подвело движение Street Workout Pskov
02.01.2023, 19:590 Токсиколог предупредил россиян о вредных способах борьбы с похмельем 02.01.2023, 19:260 Комету сфотографировал астроном в небе над Псковом 02.01.2023, 18:540 Псковские энергетики перешли в режим повышенной готовности из-за снега с дождём 02.01.2023, 18:280 Минобороны сообщило о гибели 63 военных России в ходе ракетного удара ВСУ по Макеевке
02.01.2023, 18:150 Ещё 11 человек избавились от COVID-19 за сутки в Псковской области 02.01.2023, 18:070 Раскрыты способы помочь пострадавшему от «выстрелившей» пробки от шампанского 02.01.2023, 17:540 Полонезу и мазурке обучат псковичей на новогоднем балу в Приказной палате 02.01.2023, 17:410 Магазин открылся в новопостроенном корпусе гостиницы при Псково-Печерском монастыре
02.01.2023, 17:263 Чайный сервиз и музыкальный центр похитил бездомный из дачи в Порховском районе 02.01.2023, 17:032 В России с начала новогодних каникул выросло число пострадавших от злоупотребления алкоголем 02.01.2023, 16:550 Росгвардейцы поздравили с Новым годом родственников бойцов, погибших в Северо-Кавказском регионе 02.01.2023, 16:270 Концерт органной музыки состоится в Пскове в сочельник
02.01.2023, 16:080 Экоактивисты облили краской здание итальянского Сената в Риме 02.01.2023, 15:510 «Любителям попариться в бане» дали советы по безопасности в псковском МЧС 02.01.2023, 15:330 «Постскриптум»: Итоги 2022 года. ВИДЕО 02.01.2023, 15:171 Российским школьникам хотят разрешить бесплатные поездки на транспорте зимой
02.01.2023, 14:591 Товары собственного производства на 90 млрд рублей отгрузили в Великих Луках за 10 месяцев 02.01.2023, 14:320 О неблагоприятном природном явлении предупредили псковичей 02.01.2023, 14:100 «ГорДозор»: Обновленный Троицкий мост - что понравилось, а что вызвало вопросы. ВИДЕО 02.01.2023, 13:510 Владимир Путин наградил медицинских работников из Псковской области
02.01.2023, 13:440 Пьяный россиянин угнал карету скорой помощи, чтобы покатать подруг 02.01.2023, 13:360 Прокурор Псковской области награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени 02.01.2023, 13:260 До +6°C, мокрый снег и порывистый ветер прогнозируют в Псковской области 3 января 02.01.2023, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»
02.01.2023, 12:501 Ангелы и Царь Ирод: вертепное представление сегодня впервые сыграют в «Михайловском» 02.01.2023, 12:320 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор» 02.01.2023, 12:210 Святочные гуляния, бал и тур для гурманов: как провести новогодние праздники в Псковской области 02.01.2023, 12:030 «Постскриптум»: Итоги 2022 года
02.01.2023, 12:010 Физики заявили, что открытие бутылки шампанского вызывает ударную волну 02.01.2023, 11:390 Как встречали Новый год красноармейцы, расскажут псковичам в Музее Победы 02.01.2023, 11:170 Россиянам назвали способ спасти елку от осыпания 02.01.2023, 10:590 «ГорДозор»: Обновленный Троицкий мост - что понравилось, а что вызвало вопросы
02.01.2023, 10:530 Более 180 тонн мандаринов прошли фитосанитарный контроль в Псковской области 02.01.2023, 10:320 Великолучанина в черной толстовке с капюшоном продолжает искать полиция 02.01.2023, 10:100 МТС перечислил книги для псковских школьников, которые можно читать прямо со смартфона 02.01.2023, 09:580 Звезда фильмов Marvel получил травмы при уборке снега и находится в критическом состоянии
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru