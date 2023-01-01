Общество

В России утверждена программа госгарантий бесплатной медпомощи

Премьер-министр России Михаил Мишустин своим постановлением утвердил программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на правительство.

«Благодаря этому документу жители России продолжат получать бесплатную медицинскую помощь, в том числе высокотехнологичную и специализированную», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в программе 2023 года появились и новые направления, связанные с реализацией инициатив президента и правительства, обозначенных в федеральном проекте «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация», в плане мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С до 2030 года, а также с разрабатываемым федеральным проектом «Борьба с сахарным диабетом».

Так, в программе предусмотрено дальнейшее развитие медицинской реабилитации, в том числе оказание такой помощи на дому и предоставление пациентам необходимых медицинских изделий.

«Что касается гепатита С, в программу добавлены положения о порядке финансирования затрат медицинских организаций на оказание помощи таким больным в рамках обязательного медицинского страхования. Кроме того, меры по профилактике распространения гепатита С включены в перечень мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни», - сообщает правительство.

Для борьбы с сахарным диабетом также предусмотрены дополнительные меры.

Как говорится в сообщении, «в том числе это мероприятия по раннему выявлению заболевания и внедрению современных методов его лечения, обеспечению пациентов необходимыми препаратами и средствами диагностики, открытие и развитие специальных школ для людей, страдающих диабетом».