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Общество

МЧС призывает псковичей соблюдать правила безопасного при катании на «ватрушке»

03.01.2023 18:44|ПсковКомментариев: 1

Главное управление МЧС России по Псковской области рекомендует соблюдать правила безопасности при катании на «ватрушке» (или тюбинге). Соответствующие советы размещены 3 января на сайте ведомства. 

«В отличие от санок "ватрушки" могут развивать достаточно большую скорость и, закручиваясь вокруг своей оси во время спуска, становятся практически неуправляемыми. Чтобы подобное развлечение приносило только положительные эмоции, необходимо соблюдать следующие правила безопасности.

"Ватрушка" не должна быть перегружена. Как правило, максимально допустимый вес указан в характеристиках каждой модели. Опасно садиться на ватрушку вдвоем, из нее можно вылететь. Также нельзя соединять ватрушки «паровозиком», так как они могут перевернуться.

Уклон склона для катания на санках-"ватрушках" не должен превышать 20 градусов. Внизу склона должно быть достаточно места для торможения. Не следует кататься по склонам, поросшим деревьями.

Также не стоит кататься на надувных санках при наличии на склонах ям, бугров, торчащих кустов, камней, а также по песку или щебню.

Нельзя кататься по поверхности с трамплинами или другими препятствиями, кататься в зоне работы снегоуборочной техники.

Так как санки-"ватрушки" развивают большую скорость, следует быть внимательным по отношению к другим катающимся. Перед началом спуска убедитесь, что перед вами нет никого из катающихся, особенно детей.

Помните, что кататься на "ватрушках" следует сидя. Не пытайтесь кататься стоя.

Ни в коем случае не привязывайте надувные санки к транспортным средствам: автомобилям, снегокатам, квадроциклам, и т.д.

Не катайтесь на ватрушках в состоянии алкогольного опьянения.

Эти несложные правила помогут обезопасить себя и окружающих от возможных травм и повреждений», - сообщили в МЧС.

Источник: Псковская Лента Новостей
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