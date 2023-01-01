Общество

Значимые итоги года в сфере туризма назвал глава Пскова

Глава города Пскова Борис Елкин обозначил значимые итоги в сфере туризма за 2022 год. В первую очередь он напомнил, что Псков стал победителем первого Всероссийского конкурса лучших проектов туристского кода центра города.

«В 2023 году город получит 130 млн рублей на организацию ярмарочного пространства с иллюминацией, смотровой площадки с видом на Мирожский монастырь, установку стационарных биноклей в живописных местах и размещение арт-объектов и фотозон на пешеходных маршрутах», написал Борис Елкин в своем телеграм-канале.

Также муниципальный руководитель напомнил о том, что «город Воинской Славы Псков получил уникальную реликвию – Меч Победы». Он будет храниться в современном библиотечном центре, который откроется в бывшем кинотеатре «Октябрь».

«Изготовлена первая партия брендированных псковских люков. Несколько экземпляров в виде псковского снетка, псковской деньги и с надписью «А псковские люки самые красивые» размещены в центре Пскова. Дизайнерские люки также изготовлены в миниатюре и продаются в Центре туризма и творческих индустрий Пскова, который в этом году отметил свой первый день рождения», - заключил Борис Елкин.